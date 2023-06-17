«الزراعة»: تأخر الشتاء تسبب في تراجع معدلات حجم الثمار

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ معظم الفاكهة الصيفية «المانجو والرمان والليمون والزيتون والعنب والتين والكمثرى» في مرحلة التحجيم وتعني زيادة في حجم الثمار ويتطلب الأمر الحذر الشديد لزيادتها بطريقة متجانسة ومستقرة ما بين اللحم والقشرة حتى لا يحدث تشققات أو مشاكل في جلد الثمرة.

تراجع في معدلات عقد الثمار والتحجيم

وأكّد أنَّه نظراً لتأخر الشتاء هذا العام فإن هناك تراجع في معدلات عقد الثمار والتحجيم ومع استمرار ارتفاع الحرارة بمعدلات كبيرة، يحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام في النبات، وتعني أنَّ المادة التي سيتم تخزينها في الثمرة سوف يستهلكها النبات في تنفس الظلام؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، وبالتالي سوف يقل معدل التحجيم الطبيعي، بالإضافة إلى أن النبات في الأجواء الحارة يزيد إفراز هرمون الاثيلين الطبيعي وهو هرمون النضج، ما يؤدي إلى نضج مبكر على حساب التحجيم.

خطوات للحصول على تحجيم آمن بزيادة

وأوصى «فهيم» باتباع عدداً من الخطوات للحصول على تحجيم آمن بزيادة وذلك بتكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان مضاف عليها الماغنسيوم بواقع كيلو للفدان كذلك الرشد بنترات البوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3 إلى 4 كيلو للفدان لأي منهما مع الري ولمدة ريتين متتالية، كما يمكن استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 إلى 15 جم للتر رشاً، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء.

ولفت إلى أنَّه يمكن استخدام الجبرليك لمحصول الرمان تحديداً بتركيز 100- 150 جزء في المليون، ما يمنع تشقق ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة، كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% يؤدي إلى خفض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة، كما أنه يمكن الرش بمركبات البورون.