«مناخ الزراعة» يحذر من ظهور آفات تهدد المحاصيل القائمة بسبب تقلب المناخ

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حالة الطقس اليوم الأحد وتأثيره على الزراعات القائمة، خاصة أنه موجة من التقلبات في المناخ، حيث يتحول المناخ في بعض المناطق لمناخ شبه إستوائي حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار.

أكد أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، قد تكون رعدية على بعض المناطق في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد.

توقعات بانكسار درجة الحرارة بشكل كبير

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إنه من المتوقع انكسار درجة الحرارة بشكل كبير على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات لتكون الحرارة في الوجة البحري بين 25 إلى 31 درجه مئوية مع استمرارها ما بين 40 إلى 42 درجه مئوية في الأقصر وأسوان.

وأشار إلى أن هناك توقعات بتكاثف كبير في السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وجبال البحر الأحمر ومدن القناة وجنوب سيناء، مؤكداً أن هذا المناخ غريب عن أنماط الطقس في مصر في مثل هذا الوقت من العام وهو أحد اشكال تداعيات تغير المناخ، ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية لبعض محاصيل المانجو والزيتون والعنب والرمان والذرة والأرز والصويا والفول السوداني.

توصيات زراعية هامة لتلافي طقس اليوم الممطر

ولفت إلى أن تلك الأجواء مناسبة جداً لكافة الامراض المحبة للرطوبة العالية مثل التبقعات البكتيرية على الخضر والبياض الزغبي على القرعيات والاهم الحشرات حرشفية الاجنحة وخاصة دودة الحشد وديدان الثمار خاصة ذبابة المقات في القرعيات وثاقبات الذرة وديدان الأوراق خاصة دودة براعم الزيتون.

وأشار إلى أن أهم توصية هي إضافة مركبات دعم الامتصاص وهي حامض الفولفيك وعالى الفسفور مع الري والرش بمركبات البوتاسيوم الفوسفاتية، مع ضبط عمليات الري بحيث يتم تقريب فترات الري وتقليل الكمية لمعظم المحاصيل حالياً عدا المحاصيل في أواخر العمر.