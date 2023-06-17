«المالية» تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي فرصة للحياد التنافسي

أكّد الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنَّ برنامج تنمية صعيد مصر يعد تجربة واقعية ناجحة عكست التطور المرحلي والتدريجي لما قامت به الدولة المصرية من استثمار في العنصر البشري والإطار المؤسسي السليم، إضافة إلى ربط النتائج بالحوافز.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها معهد التخطيط القومي لمناقشة ورقة سياسات، أعدها فريق من الخبراء بالبنك الدولي، بعنوان «تطوير الإدارة المحلية في مصر: خارطة طريق نحو اللامركزية المالية»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات، ومجلسي النواب والشورى، والمنظمات الدولية العاملة في مصر، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من الخبراء والباحثين.

الدولة أعلنت خطتها نحو التخارج من النشاط الاقتصادي

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنَّ الدولة أعلنت خطتها نحو التخارج من النشاط الاقتصادي وهو ما يعد فرصة جيدة للحياد التنافسي، إضافة إلى تطوير الإدارات المحلية، مشيرا إلى ان موازنة العام المالي الجديد 24/23 تتضمن 70 مليار جنيه إيرادات نتيجة تخارج الدولة على إثر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا انعكاس حقيقي لتفعيل الوثيقة وتنفيذها.

قوة للاقتصاد المصري مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

وأضاف «كوجك»، أنَّ الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتعظيم إيراداتها غير الضريبية من بينها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحركات أخرى، وأن هذه الإيرادات ستحول للموازنة وتحقق فائض أولى أكبر وستمنح قوة للاقتصاد المصري مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.