وزير المالية: ربط منظومة نافذة بالفاتورة الإلكترونية بداية من يوليو المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه كانت لدينا بضائع بـ4.9 مليار دولار في 2022، ومن هذا الوقت حتى الآن وصلت قيمة البضائع إلى 15 مليار دولار، موضحا أنّ الإفراجات توالت، وجرى الإفراج عن بضائع بقيمة 4.9 مليار دولار في مارس الماضي، والبضائع المتبقية التي لم يتم الإفراج عنها، قيمتها 5.5 مليار دولار فقط.

وأضاف خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه بالنسبة للربط الشبكي لأجهزة الكشف بالأشعة، فستكون تابعة لغرفة العمليات المركزية الرابطة مع أجهزة الفحص بالأشعة على مستوى الجمهورية، متابعا: «هقدر أشوف كل الأجهزة وأخزنها وأشوف الوضع إيه، وأقدر في لحظة معينة أستحضر ده كله، وده مهم للحوكمة».

وتابع وزير المالية: «بداية من الشهر اللي جاي هنربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومش هنسمح لحد يستورد أو يصدر إلا لو بيشتغل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإغلاق الدائرة الخاصة بالاقتصاد، ونعرف إيه اللي اتصدر وإيه اللي جه وراح فين».

وأكد أنّ منظومة المخاطر ستسرع عملية الإفراج عن البضائع، فالمنظومة جرى البدء فيها في يوليو 2022 وتم التعميم على الموانئ المصرية في 16 أغسطس 2022.