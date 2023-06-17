«الأرصاد» تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشف خبراء «الأرصاد الجوية»، عن حالة الطقس والظواهر الجوية، المتوقعة اليوم السبت، على الأنحاء كافة، حيث تشهد البلاد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد أنه وفقًا لخرائط الأقمار الصناعية التي رصدتها فإن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتابعت أن حالة الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة، لافته إلى أن البلاد ستشهد اليوم نشاطا رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين اليوم

وذكر الخبراء أن حالة الطقس في البحرين تشهد استقرارا، إذ يشهد البحر المتوسط أمواج خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر و1.75 متر، وتكون معتلة في البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 24

- أكتوبر 36 - 24

- بنها 36 - 27

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 36 - 24

- طنطا 36 - 23

- دمياط 34 - 24

- بورسعيد 29 - 22

- السويس 36 - 25

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 37 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 34 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 29

- الإسكندرية 27 - 21

- العلمين الجديدة 27 - 21

- مطروح 28 - 20

- السلوم 29 - 23

- سيوة 33 - 21

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 40 - 28

- سفاجا 39 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 37 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 41 - 28

- أسيوط 42 - 27

- سوهاج 43 - 29

- قنا 43 - 30

- الأقصر 44 - 31

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 45 - 26

- أبو سمبل 43 - 30 .