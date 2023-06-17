درجات الحرارة اليوم.. ذروتها تصل إلى 45 في الوادي الجديد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 17-6-2023، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وفي المساء، يكون معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

نشاط للرياح على بعض المناطق

وذكرت «الأرصاد»، أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت، نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 24

- أكتوبر 36 - 24

- بنها 36 - 27

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 36 - 24

- طنطا 36 - 23

- دمياط 34 - 24

- بورسعيد 29 - 22

- السويس 36 - 25

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 37 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 34 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 29

- الإسكندرية 27 - 21

- العلمين الجديدة 27 - 21

- مطروح 28 - 20

- السلوم 29 - 23

- سيوة 33 - 21

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 40 - 28

- سفاجا 39 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 37 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 41 - 28

- أسيوط 42 - 27

- سوهاج 43 - 29

- قنا 43 - 30

- الأقصر 44 - 31

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 45 - 26

- أبو سمبل 43 - 30