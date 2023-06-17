ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة التنشيطية تحت شعار «حقك تنظمي»، والتي تم تنظيمها على مدار 4 أيام.

المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

الصحة: حملة «حقك تنظمي» حققت الهدف المطلوب

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ حملة تنظيم الأسرة التنشيطية تحت شعار «حقك تنظمي»، حققت الهدف المرجو منها وهو زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمراكز الحضرية بواسطة أطباء على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة التي تجوب جميع القرى.

رفع الوعي الصحي الخاص بالصحة الإنجابية

وأضافت، أنّ الحملة هدفت أيضاً إلى رفع الوعي الصحي الخاص بالصحة الإنجابية، ومفهوم تنظيم الأسرة عن طريق الندوات الإعلامية من قبل مسئولي الإعلام والمثقفات الصحيات، ‏وكان من ضمن أهدافها تمكين المرأة اقتصادياً عن طريق معارض «نوادي المرأة» لعرض منتجاتها وأشغالها اليدوية.