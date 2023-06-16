جلسات تفاعلية عن «ختان الإناث» بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الجلسات التفاعلية على مدار 12 يوما بعشرة مراكز شباب عن «ختان الإناث» ضمن برامج أندية السكان بمشاركة 30 شابا وفتاة بكل مركز من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الجلسات التفاعلية لأندية السكان

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجلسات التفاعلية شهدت حلقة نقاشية، لتحقيق أهداف التوعية بخطورة القضية وحقوق الفتاة في أن تحيا دون أخطار صحية أو ما قد يعرضها للوفاة أحياناً، وضمن جهود الدولة تجاه القضية تجنباً لتزايد الآثار الناجمة عنها نفسياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن الجلسات التفاعلية تمت بمراكز شباب «إصلاح شالما، وسيدي غازي، وفوه، ودسوق، وإبشان، وبيلا، والرياض، وكفر الشيخ، وأبو طبل».

الورش التفاعلية بمراكز شباب كفر الشيخ

وأدارت الورش التفاعلية بمراكز شباب كفر الشيخ، نُخبة من مدربات وزارة الشباب وهم هبة أبو العز، وشيماء الحلواني، والدكتورة أمل فوزي، وهاجر الخميسي، كما تُقام أنشطة وبرامج أندية السكان بإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق، منسق أندية السكان بالمديرية.