محافظ كفر الشيخ: وصول «بريمة» توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز بيلا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول البريمة الخاصة بالدفع النفقي والمعنية بمد خط الغاز الطبيعي بقطر 250 مللي، لتوصيله إلى قرى مركز الحامول، وبعض القرى التابعة لمركز بيلا.

توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز بيلا والحامول

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه من المقرر أن يتم عمل الدفع النفقي للبريمة أسفل مزلقان الطيارة بمدينة بيلا خط السكة الحديد «شربين - قلين»، بعمق يصل إلى 10 أمتار، مشيراً إلى أنه جري التنسيق مسبقاً بين كافة الجهات المعنية وهي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء لتذليل أي عقبات تواجه المشروع.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف قرى المحافظة لإحلاله محل البوتاجاز، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، وتقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي.