أسعار اللحوم في مدرسة الزراعة بالإسكندرية.. متاحة للجمهور طوال اليوم

أعلنت مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية، قسم الإنتاج الحيواني، عن وجود لحوم بلدية في المدرسة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة خفض أسعار اللحوم بالمحافظة، ويتم بيعها للمواطنين بمعرض المدرسة على مدار الساعة.

ذبح وتجهيز وبيع اللحوم بأسعار مخفضة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن هناك العديد من المبادرات تتم في مديرية تعليم الإسكندرية من خلال التعليم الفني والتعليم المزدوج للمشاركة الفعالة في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، خاصة بعد نجاح معرض أهلا رمضان بمدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية، تقوم المدرسة الآن من خلال معرضها وقسم الإنتاج الحيواني بذبح وتجهيز وبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

خفض أسعار السلع

وأوضحت صفاء الحبيب، مدير إدارة التعليم الفني بإدارة المنتزة التعليمية أول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء أقامت معرض «أهلاً رمضان» وحقق نجاحاً كبيراً على مدار شهر رمضان، وذلك لخفض أسعار السلع الغذائية فيه، وتقرر المشاركة في خفض أسعار اللحوم البلدية للمواطنين من خلال قسم الإنتاج الحيواني بالمدرسة، ويتم الذبح والتجهيز والبيع من خلال أقسام المدرسة المختلفة، والبيع للجمهور بدأ بالفعل ويستمر حتى عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم في مدرسة الزراعة بالإسكندرية

ولفتت أن أسعار اللحوم في مدرسة الزراعة بالإسكندرية كالتالي:

- اللحم البلدي الأحمر 280 جنيها الكيلو.

- قطعيات مميزة 300 جنيه للكيلو، «روزبيف، فلتو، تربيانكو، موزة، بوفتيك».

- سعر كيلو الكبدة 320 جنيها.

- عصبان 120 جنيها.

- الكرشة 80 جنيها.

- المخ والطحال 100 جنيه.

- الكوارع 280 جنيها.

- الفشة 120 جنيها.

- لحمة رأس 150 جنيها.

- قلوب وكلاوي 280 جنيها.