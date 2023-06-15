أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية.. بلدي ومجمد

طرحت مديرية التموين في محافظة الإسكندرية، لحوما طازجة ومجمدة بمنافذ التموين المختلفة، بأسعار متباينة، بالإضافة إلى توفير الدواجن والسلع الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين في تلك الآونة من العام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية، وذلك وفقا للبيان الرسمي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية

وتمثلت أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية، التي أعتمدت وفقا لخطة استقبال عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

- لحوم سوداني سعر الكيلو 195 جنيها.

- لحوم بلدي سعر الكيلو 280 جنيها.

- لحوم ضأن مبرد سعر الكيلو 240 جنيها.

- لحوم برازيلي مجمد سعر الكيلو 170 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية

وبلغت أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة حسب الوزن، كالآتي:

- دواجن وزن واحد، الكيلو بـ85 جنيها.

- دواجن وزن كيلو و100 جرام بسعر 93.5 جنيه.

- دواجن وزن كيلو و200 جرام بسعر 102 جنيهات.

- دواجن وزن كيلو و300جرام بسعر 110.5 جنيه.

توفير السلع الغذائية في عيد الأضحى بالإسكندرية

ولم يقتصر الأمر على إعلان أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين بالإسكندرية، بل أكدت المديرية على توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاى والصابون والمنظفات، وغيرها بكميات وفيرة وأسعار تنافسية.