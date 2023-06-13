استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في منافذ التموين والمجمعات

مع اقتراب بداية أيام عيد الأضحى المبارك، حرصت وزارة التموين على استقرار جميع أسعار اللحوم ومشتقاتها في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

وجاءت أسعار اللحوم اليوم بالمنافذ الحكومية والجمعيات الاستهلاكية كالتالي:

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التموين في منشور صادر عنها، أنها ستقوم بضخ أطنان كبيرة من اللحوم في جميع منافذها قبل وخلال أيام عيد الأضحى، وذلك بأسعار مخفضة من أجل سد احتياجات المواطنين من اللحوم؛ في ظل تفاوت أسعار اللحوم في السواق و محال الجزارة والسلاسل التجارية.

كما أكدت على عقد عدة تعاقدات لتوريد اللحوم الحية أو المجمدة من عدة دول لضمان توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة عن أسعارها في الأسواق المحلية.