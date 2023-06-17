نائب رئيس «العربي للدراسات»: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الغذاء

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنّ المبادرة الإفريقية لتسوية الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، رسالة للدولتين بأن هناك معاناة لدول القارة من تأثيرات الحرب، ما دفع قادتها إلى محاولة خلق حلولا سلمية لإنهاء الصراع الدائر بين موسكو وكييف.

المبادرة تضم 6 دول إفريقية بينها مصر

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المبادرة تضم 6 دول إفريقية منها مصر، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تمثل ثاني أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة بـ 55 دولة ولها تأثيرات.

مبادرة الزعماء الأفارقة رسالة استغاثة لكييف وموسكو

وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن هناك 6 زعماء من إفريقيا بالمبادرة يبحثون مع قادة الدولتين حلا سلميا لتخفيف آثار الأزمة، لافتا إلى أن مبادرة الزعماء الأفارقة رسالة استغاثة لكييف وموسكو وأيضا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك تأثيرات ضارة على دول إفريقيا وهناك تأثير على مواد الغذاء وتقدر بنحو 30 مليون طن، موضحا أن الدول الإفريقية تعتمد على استيراد القمح من دولتي روسيا وأوكرانيا.

الأزمة الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل كبير

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الأزمة الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار مواد الغذاء وهناك معاناة يعيشها العالم وليس قارة إفريقيا فقط، مبينا أن الصراع الآن مرتبط بإنهاء هيمنة أمريكا كقطب أوحد في العالم.