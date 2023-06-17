روسيا: انضمام مصر والإمارات والسعودية لـ«بريكس» يثري المجموعة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر لـ«مجموعة بريكس»، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي، مضيفا في تصريح لشبكة «آر تي العربية»، إن الانضمام سيعزز صفوف المجموعة بممثلي حضار الحضارتين العربية والإسلامية.

وأشار «لافروف»، إلى تعرض دول الخليج لضغوط غربية لمنع تطور علاقاتها مع روسيا، مؤكدا أن تلك الضغوط باءت بالفشل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن هناك مشروعا واعد فيما يخص مصر، مشيرا إلى إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مضيفا لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على هامش مشاركته في منتدى «سانت بطرسبورج»، إن لدى «موسكو» فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في الإمارات أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بوتين يلتقي زعماء عدد من الدول الأفريقية بينهم رئيس الوزراء المصري

بدوره، اقترح بن زايد، أن يكون التعاون مشتركاً بين موسكو والقاهرة وأبوظبي، مشيرا إلى أن بلاده لديها استثمارات كثيرة في مصر، فيما قال بوتين لنظيره الإماراتي، إن المقترح يمكن مناقشته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «سان بطرسبرج»، اليوم السبت، مع زعماء عدد من الدول الأفريقية بينهم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة مبادرتهم بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى مستقبل صفقة الحبوب.