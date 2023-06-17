حرائق وحالات تسمم في عدة دول بينها روسيا

شهدت عددا من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت بين أمنية وعسكرية، بينها الحريق الذي شهدته مدينة روسية، وحالات تسمم شهدتها إيران.

وفي روسيا، أعلنت السلطات، نشوب حريقا في مبنى سكني وسط مدينة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، فيما أجلت السكان من المنزل المحترق إلى مسافة آمنة، دون وقوع قتلى او مصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تسمم 88 شخصا في إيران بسبب مشروبات فاسدة

وفي إيران، تسمم 88 شخصا من سكان مدينة كرج غرب عاصمة البلاد «طهران»، بعد تناول مشروبات «كحولية» فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة، وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن من بين الحالات 14 إيرانيا لقوا مصرعهم.

وفي الجزائر، تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات «12.26 كيلوجرام»، وتوقيف اثنين من عناصر الشبكة، جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحكم بسجن بارون المخدرات المغربي حمدون 10 سنوات

وفي المغرب، ثبتت المحكمة بالجديدة على بارون المخدرات حمدون و3 آخرين أحكاما بالسجن 10 سنوات لكل منهم، في قضية شبكة البارون، كما حكمت على 8 متهمين بـ5 سنوات سجنا نافذة و3 سنوات ونصف نافذة في حق متهمين، و3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، وسنتان حبسا نافذة في حق متهمان، 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و3 أشهر نافذة في حق متهم، فيما برأت المحكمة المغربية،7 متهمين.

وفي سوريا، رصد «مركز المصالحة» الروسي، أعمالا استفزازية من قبل القوات الأمريكية في الرقة شمال شرقي البلاد، مضيفا على لسان نائب مدير المركز، اللواء البحري أوليج جورينوف، خلال مؤتمر صحفي، إلى رصد حركة لقافلتي سيارات تابعتين لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، عبر مسارات غير متفق عليها في مناطق التروازية ضمن آلية تفادي الصدامات في المحافظة.