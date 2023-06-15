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مدبولي يترأس وفد مصر المشارك في المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

أسماء زايد
01:40 م | الخميس 15 يونيو 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة يجريها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كييف وسان بطرسبرج، سامح شكري، وزير الخارجية، ويضمّ وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، رؤساء «جنوب أفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، وأوغندا، وزامبيا»، وممثلا عن جمهورية الكونغو، إضافة إلى مصر. 

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بقلم أسماء زايد