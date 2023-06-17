انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.. 16 مرشحا و8 آلاف ناخب

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم السبت، انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث يتنافس 16 مرشحا على 7 مقاعد، وذلك بمقر نادي الشجرة بمدينة الإسماعيلية، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم، أو حتى تصويت آخر عضو بالغرفة مشارك في الانتخابات.

إقبال من التجار

وأقبل عدد من تجار الإسماعيلية على التصويت وانتخاب نواب جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بينهم نواب رئيس الغرفة ورؤساء الشعب المختلفة، وذلك لانتخاب 7 أشخاص جدد ينضمون لمجلس إدارة الغرفة.

ويتنافس في هذا العام 16 مرشحا موزعين على قائمتين، إلى جانب ترشح شخصين آخرين مستقلين واعتذار أحد المرشحين عن استكمال السباق الانتخابي بعد تقدمه بكافة أوراقه اللازمة للترشح.

ويحق لـ8 آلاف و345 شخصا التصويت في انتخابات الغرفة التجارية في الإسماعيلية، موزعين علي لجنتين تضم الأولى 3 آلاف و595 صوتا للأفراد و395 صوت شركات و4 آلاف و20 صوتا في اللجنة الثانية للأفراد و371 صوتا للشركات.

توزيع القوائم

وتضم قائمة «المستقبل» جلال الطاهر، نائب رئيس الغرفة السابق، ووائل عبد العزيز وسعيد شعيب وعلي محمد عبدالعال وحاتم إبراهيم العدوي وأحمد سامي سليم وصابر همام.

وتضم قائمة الشهبندر كلا من إبراهيم السيد الشهير بإبرهيم خميرة، نائب رئيس الغرفة السابق، ومحمد أحمد عباس وشهرته محمد العقاد، ومحمود شحاتة وشهرته محمود موندين، ومحمود مرزوق، ومحمد شوقي بكري (أبو القاسم)، فيما أعلن سليمان الحوت وحسام الدين حسين وعبد الرؤوف العدوي ترشحهم مستقلين.