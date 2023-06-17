11 مرشحا على 7 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر اليوم

تنطلق اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في 6 لجان انتخابية بمدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا حيث يتنافس 11مرشحا على 7 مقاعد بالبحر الأحمر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وتقدم 11 مرشحًا لانتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر للمنافسة على 7 مقاعد ويصل عدد الناخبين بالبحر الأحمر إلى 8680 ناخبا موزعين على 6 لجان.

أسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

وحصلت «الوطن» على أسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر وهم:

1 - خالد رضا

2 - أنطونيوس صلاح محروس

3 - علي يوسف حمدان وشهرته علي ضاحي

4 - حسام حسن محمد عاشور

5 - عبد الحميد محمد على وشهرته عبد الحميد سرحان

6 - علاء حسن عمر

7 - صالح جمال صالح

8- أيمن عيسى

9- حمادة قرشي

10- محفوظ رفاعي قناوي

11- محمد محمد حسين

انتخابات الغرف التجارية

يذكر أن اتحاد الغرف التجارية أعلن في بيان صحفي انطلاق انتخابات الغرف التجارية في 15 غرفة اليوم السبت وهي غرف البحر الأحمر والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبني سويف والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر.