انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في بني سويف.. 12 مرشحا على 7 مقاعد

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، اليوم السبت، والتي تستمر حتى الخامسة مساء، حيث تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين بعد تقدم 12 مرشحا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد.

أسماء المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

وجاءت أسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية كالتالي: حسن جعفر الرئيس الحالي للغرفة، وعلي محمد أحمد علي وشهرته علي بريقع، ومحمد حافظ عبد المطلب وشهرته محمد دهشان، وأحمد حسن عبد الفتاح وشهرته أحمد الخشاب، وإسلام عبد العظيم عبد الوهاب وشهرته إسلام أبو دولة، وأسامة علي عبد الموجود وشهرته أسامة حوتة، وطه عبده محمد، وعصام عصمت أحمد وشهرته عصام هريدي، ومحمود محمد طه، ووليد حامد قرني، ووعصام محمد محمد علي وشهرته عصام برعي، ويحيى زكريا محمد وشهرته يحيى فوزي.

مقار التصويت في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

ويمكن للتجار من لهم حق التصويت، الإدلاء بأصواتهم من خلال اللجان بمراكز المحافظة السبع، في مركز وبندر بني سويف لجنة 1 و2 و3 بمقر الغرفة التجارية بحي مقبل، وبندر ومركز ببا لجنة 10 مقر الغرفة التجارية بمركز ببا، وبندر ومركز سمسطا لجنة 11 و12 نادي سمسطا الرياضي، وبندر ومركز ناصر لجنة 7 بمركز شباب ناصر الرياضي، وبندر ومركز الفشن لجنة 13 بمركز شباب الفشن الرياضي، بندر ومركز أهناسيا لجنة 8 و9 بنادي أهناسيا الرياضي، وبندر ومركز الواسطى لجنة 4 و5 و6 بمركز شباب الواسطى.