توريد 125 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح موسم 2023، للمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى استقبال 125 ألفا و772 طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم، مؤكدًا تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها.

استلام محصول القمح من المزارعين

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، لافتا إلى تشكيل لجان من مديريتي الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

كميات القمح الموردة

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استمرار توريد القمح المحلى مع انتهاء موسم الحصاد بكل القرى والمراكز، مشيرا إلى توريد 47721 طنا بشون البنك الزراعي المصري، و21044 طنا و846 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 41187 طنا و28 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر في مركز أبنوب، و4343 طنا و340 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كجم انتاج التقاوي، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 125 ألفا و772 طنا 731 كجم قمح، مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع انتهاء أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.