أسماء 12 مصابا في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء 12 مصابا في حادث طريق أسيوط الغربي، اليوم السبت، بدائرة محافظة الفيوم، وجميعهم عمال من مركز ناصر بمحافظة بني سويف كانوا في طريقهم للعمل في إحدى المزارع، إلا أنّ السيارة انقلبت بهم على الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم على الفور، بعدة سيارات إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، حيث تولى المسعفون نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط

وتبينّ أنّ المصابين يعملون في إحدى المزارع على طريق الصعيد الصحراوي، وهم:

محمد جميل محمد، 39 سنة.

حسام محمد مصطفى، 22 سنة.

حسام خالد سيد، 20 سنة.

حمادة عويس أحمد، 22 سنة.

عبد الله ناصر محمد، 18 سنة.

حسين فكرة حسين، 22 سنة.

عبد العزيز محمد عبد العزيز، 43 سنة.

إسلام وليد سيد معوض، 19 سنة.

أسامة شعبان محمد، 45 سنة.

عبد الرحمن عبد الله ناصر، 32 سنة.

ياسين جمال ياسين، 35 سنة.

بركات عبد الله عبد الحميد، 47 سنة.

انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاجون إليها، فيما جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.