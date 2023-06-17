وزير التعليم يزور الإسماعيلية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، في مستهل زيارته للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

استراحات المعلمين

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما يعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.