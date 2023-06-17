ما هو مفرد كلمة بطاطا التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة؟

تزامنًا مع انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمي والأدبي، غدًا الأحد الموافق 18 يونيو 2023، كأولى المواد الأساسية المضافة للمجموع، يبحث طلاب الثانوية العامة عن مفرد كلمة بطاطا التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، لتستعرض معناها «الوطن» في السطور التالية.

مفرد كلمة بطاطا التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

وعن مفرد كلمة بطاطا، قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ كلمة بطاطا أصلها مفرد وجمع في وقت واحد، تعتبر كلمة بطاطا اسم جنس جمعي وهو ما يكون واحد في معناه ولفظه.

مواصفات امتحان اللغة العربية

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023، تتضمن الآتي:

- أسئلة مقالية بنسبة 15%.

- الاختيار من متعدد بنسبة 85%.

- نظام الامتحان ورقي أوبن بوك.

- يتمّ تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة.

- يتمّ استلام كتيب المفاهيم من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- المجموع الكلي لامتحان العربي ثانوية عامة 2023: 80 درجة.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان العربي ثانوية عامة: 10 درجات.