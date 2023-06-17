طقس أول أيام امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة.. أجواء صيفية لطيفة

ينتهي العد التنازلي اليوم السبت، لبدء ماراثون الثانوية العامة في المواد الأساسية المضافة للمجموع ليكون غداً امتحان اللغة العربية في تمام الساعة 9 صباحاً ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن الأحوال الجوية في يوم الامتحان حتى يستطيعوا التعامل مع حالة الطقس.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور محمو القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن» إنَّه بداية من يوم الأحد ستتغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا لنتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط من جنوب أوروبا تكون درجة حرارتها أقل مما شاهدناه يومي الجمعة والسبت، وستعود درجات الحرارة إلى طبيعتها مع وجود امتداد لمنخفض جوي في الطبقات العليا للهواء الذي سيعمل على تشكل بعض السحب على مناطق من شمال الجمهورية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض إضافي درجات الحرارة

تحجب السحب جزء من أشعة الشمس خلال ساعات النهار وبالتالي انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصل العظمى يوم الأحد إلى 33 درجة مئوية، وهي بالفعل أقل من المعدلات السابقة وستكون درجات الحرارة ليلاً 20 درجة على السواحل الشمالية ترتفع كلما اتجهنا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- متابعة النشرات والتحذيرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي لمعرفة الأحوال الجوية.

- الطلاب مرضى الحساسية والجيوب الأنفية احتياطي أثناء خروجهم من المنزل لتأدية الامتحانات يجب عليهم ارتداء الكمامات الطبية.

- ارتداء نظارات طبية للعين للحماية من أشعة الشمس.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

- بالنسبة إلى وجودنا في فترة تقلبات جوية من الوراد حدوث شبورة مائية في ساعات الصباح فيجب توخي الحذر ومعرفة النشرة الجوية.