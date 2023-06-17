ضبط 49 سلاحا ناريا و11 قضية مخدرات في أسيوط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 49 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و19 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 40 متهما، لـ19 منهم معلومات جنائية.

ضبط قضايا اتجار في المخدرات

وضبطت الحملة 11 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما، لـ14 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 684 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.