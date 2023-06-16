«الداخلية»: القبض على أب بتهمة التعدي بالضرب على ابنته في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمناً تعرض طفلة للتعدي بالضرب من قبل والدها في القاهرة، وتمّ تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفلة للتعدي بالضرب من قِبل والدها، وإحداث إصابتها «بكدمات متفرقة».

وتبين من الفحص تحديد مكان والدها، وتبين أنّه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وتمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.