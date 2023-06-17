غلق ورشة سيارات مخالفة في مدينة نصر بعد شكوى الأهالي من الإزعاج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضرر فيه أحد شخص بالقاهرة من قيام مالك ورشة بالعمل حتى أوقات متأخرة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

عدم الالتزام بمواعيد الغلق

وعقب رصد تداول منشور على أحد الصفحات، مدعوما بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، متضمناً قيام مالك ورشة لإصلاح السيارات بمدينة نصر بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، متسبباً في إزعاج المواطنين.

وبالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم التوجه إلى الورشة محل الشكوى، وتبين عدم وجود ثمة تراخيص، وتم إغلاق الورشة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.