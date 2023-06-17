«الداخلية»: ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط قضايا مخدرات

وضبطت الحملات 263 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 299 متهما، ضُبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة، وكذلك 103 قطع سلاح ناري بحوزة 92 متهما، إضافة إلى 228 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 60438 حكما قضائيا متنوعا، منها 196 حكم جناية، و16887 حكم حبس جزئي، و3363 حكم حبس مستأنف، و31687 حكم غرامة، و8305 مخالفة.

ضبط تشكيلات عصابية

كما تمكنت الحملات من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، و17 متهما هاربا، و18 قائما بأعمال البلطجة، كما تم ضبط 208 دراجة نارية مخالفة، و5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 20952 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.