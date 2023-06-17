شركة «انطلاقة»: الحوار الوطني منصة تجمع كل أطياف المجتمع.. (فيديو)

قال عمرو رزق مدير عام الاستشارات بشركة إنطلاقة، إنّ مشاركة الشركة في الحوار الوطني مهمة جدا، لأنه منصة تجمع كل أطياف المجتمع وشركاء الرأي والعاملين في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الشركاء الحكوميين وشركاء القطاع الخاص من أجل تطوير قطاع ريادة الأعمال.

النسبة الأكبر من المستفيدين والمشاركين في قطاع ريادة الأعمال من الشباب

وأضاف مدير عام الاستشارات بشركة انطلاقة خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، على هامش مشاركته في إحدى جلسات الحوار الوطني، أنّ النسبة الأكبر من المستفيدين والمشاركين في قطاع ريادة الأعمال من الشباب، ومن ثم، فإن هذا الأمر يمثل دفعة للأمام للشباب وقطاع ريادة الأعمال في مصر.

فرصة لتقديم الفرص الموجودة في قطاع ريادة الأعمال وسبل تطويرها

وتابع مدير عام الاستشارات بشركة انطلاقة «كان لدينا فرصة لعرض الفرص المتاحة في قطاع ريادة الأعمال وسبل تطويرها، أمام الرئيس السيسي، ومن بينها البرامج التي تحاول شركتنا تطويرها مثل برنامج تنمية والتعريف بريادة الأعمال في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل، وهو ما يعبر عن الاهتمام بالقطاع الخاص وإيمان الشباب بالقدرات الموجودة في قطاع ريادة الأعمال.