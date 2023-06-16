محمد فايز فرحات لبرنامج «الحوار الوطني»: الجلسات شهدت توافقا فيما يخص «المحليات»

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني شهد توافقا فيما يخص عمل المحليات، مع التأكيد على ضرورة عودة المجالس المحلية، باعتبار كونها مستوى مهم داخل العمل السياسي والتنموي والإدري، وبالتالي فيجب عودة إجراء تلك الانتخابات.

فرحات: عودة إجراء انتخابات المحليات مرهونة بإنجاز الحوار الوطني

وأضاف «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أن عودة إجراء انتخابات المحليات مرهونا بالأساس من الانتهاء من الحوار الوطني، والوصول إلى مخرجات محددة فيما يتعلق بهذه القضية المهمة، التي تخص كل المواطنين.

وأوضح أن أهم قضية جرى نقاشها فيما يخص المحور الاقتصادي كانت قضية التصنيع، حيث أن مثل تلك القضية مهمة في مسار عملية التنمية في مصر، حيث أن هناك تركيز خلال الفترة ما بين 2014 وحتى الآن على تهيئة البنية التحتية، لكن هناك إرادة للانتقال إلى عملية التصنيع، حيث أن الانتقال إلى التصنيع المزمع إنجازه خلال الفترة المقبلة سبقه إرادة حقيقية وقوية من قبل القيادة السياسية.