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الحوار الوطني.. الوعي حجر أساس للجمهورية الجديدة

 إدارة الحوار تطلق قاموس مفاهيم وتعريفات يشمل قضايا سياسية واقتصادية

كتب:

محمد أباظة
11:14 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

لم يقتصر دور الحوار الوطنى وجلساته فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى والمجتمعى» على مناقشة أهم القضايا التى تندرج تحت لجان كل محور فقط، ولا حتى الخروج بمقترحات وأفكار ورؤى لمعالجة هذه القضايا والمشكلات التى تهم المواطن المصرى فى المقام الأول، ولكن كان هناك دور آخر لعبه الحوار الوطنى تجاه نشر الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا التى تمس حياتهم اليومية، وتنعكس على المستوى المعيشى والحياتى بشكل كبير.

منذ انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى فى 3 مايو الماضى حملت إدارة الحوار على عاتقها مسئولية رفع وعى المواطنين وتعريفهم بالمفاهيم السياسية والاقتصادية والمجتمعية المختلفة، وذلك من خلال ما يسمى بـ«قاموس الحوار الوطنى»، إذ يتم نشر عدد من المفاهيم الخاصة بقضايا كل محور، عبر الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطنى» على موقع «فيس بوك».

وخصص الحوار الوطنى صفحته أيضاً لنشر الإحصائيات والأرقام الخاصة بقضايا محاور الحوار، سواء السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حتى يشارك المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى ما يدور فى جلسات الحوار أولاً بأول، ويرفع من درجة الوعى لدى المواطنين فى هذه القضايا، خاصة أن البعض قد لا يكون على علم بهذه المفاهيم المتخصصة فى كل محور، ولكنها بالتأكيد تمر على أذنه كثيراً، لذلك راعت إدارة الحوار أن تخرج تعريفات «قاموس الحوار الوطنى» بصورة مبسطة، يفهمها جميع المواطنين من مختلف الدرجات والفئات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.