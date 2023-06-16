محمد فايز فرحات لبرنامج «الحوار الوطني»: ناقشنا قضايا المحليات ويجب تنمية الريف

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك علاقة قوية بين مشروع حياة كريمة والتعامل مع قضايا المحليات، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع دور كبير للمحليات بدون وجود مستوى كاف من التنمية في محافظات الريف.

فرحات: يجب تفعيل الأطر الخاصة بإدارة التنمية المحلية

وأضاف «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية إكسترا لآيف، أن الانتخابات المحلية أو تفعيل الأطر المحلية الخاصة بإدارة التنمية يجب أن يكون لها دور أكبر في تحديد أولويات عملية التنمية، ومدخلات القرارات الحكومية وكذا مشروعات التنمية.

وأوضح أن قضية المحليات ينظر إليها باعتبارها مستوى مهم لتطوير الحياة السياسية وبناء الكوادر السياسية، الأمر الذي يعيدنا إلى أن تكون المحليات ذات دور مهم فيما يتعلق بتفعيل الأحزاب السياسية: «الأحزاب السياسية يمكنها أن تلعب دورا أكبر فيما يخص المحليات».