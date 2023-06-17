ضبط 1728 مخالفة في مترو الأنفاق والقطارات خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، ما أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1728 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14179 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

مخالفات في مجال الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 154 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما تم ضبط 55 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات مبان، ومحلات بدون ترخيص، إضافة لتنفيذ تأمين عدد من القرارات الإدارية.