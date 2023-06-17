جمال الكشكي: قانون حرية تداول المعلومات سلاح الدولة لمواجهة الشائعات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الدستور نصّ على حرية تداول المعلومات، وتحديدا المادة 68، ومن ثم فإنه بات من المهم تفعيل هذا القانون، موضحا أنّ هذا القانون يساعد في التقدم إلى الأمام ويمنع الشائعات ويضع ضوابط لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية ويكشف الحقائق.

نتائج جلسات الحوار الوطني تؤكد نجاح النموذج المصري في تحقيق الإصلاح السياسي

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، على هامش مشاركته في إحدى جلسات الحوار الوطني أن هذا القانون لا يتعلق فقط بالصحافة والإعلام، ولكن بكل المهن الموجودة، وبالتالي فإن هناك نصا دستوريا آن الأوان لتطبيقه، وفي الجلسة الخاصة بهذا القانون في الحوار الوطني استمعنا لكل المناقشات من مختلف الأطياف السياسية والخبراء والمتخصصين، كذلك نواب مجلسي الشعب والشيوخ، وخلال 26 جلسة مضت، فإن مجمل نتائج وتحليل وقراءة جلسات الحوار الوطني تؤكد نجاح صدقية النموذج المصري في تحقيق الإصلاح السياسي.

الحوار الوطني بمثابة مساحات مشتركة بين كل التيارات الوطنية

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أن الحوار الوطني بمثابة مساحات مشتركة بين كل التيارات الوطنية، فقد دعا رئيس الجمهورية كل التيارات الوطنية للمشاركة في الحوار، حيث ستكون المشاركة مفتوحة للجميع عدا تنظيم الإخوان الإرهابي، ويستهدف الحوار خلق مساحات مشتركة بين التيارات والقوى السياسية المختلفة في إطار الجمهورية الجديدة والمشاركة في صناعة القرارات وترتيب العمل الوطني.