وزير التعليم العالي لطلاب جامعة الإسماعيلية: نستمع لكل آرائكم ومقترحاتكم

أكّد الدكتور محمد أيمن، عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ هناك مجهود كبير يتمّ بذله في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، مضيفًا أنَّ جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، هي إحدى الجامعات الأهلية التي جري إنشائها خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أنَّ العمل الذي جرى خلال الفترة الماضية كان كبيرًا جدًا، ويضيف لمنظومة التعليم العالي.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال جولته بجامعة الإسماعيلية الأهلية، بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، أنَّ الجامعات الأهلية الجديدة تحتوي على البرامج الدراسية المتميزة والتي وضعت تتماشى مع البرامج التي تستخدم في كبرى دول العالم من خلال الدمج بين التخصصات وغيرها، تستهدف في النهاية تحسين المنتج النهائي من جودة الخريجين، مؤكّدًا أنَّ الجامعات الأهلية الجديدة تجربة فريدة من نوعها واهتمام رئاسي بقطاع التعليم ومتابعة فورية للمشروعات القومية.

وأكّد وزير التعليم العالي، أنَّ الوزارة وقياداتها والجامعات تسعد بالاستماع لتجارب الطلاب وآرائهم: «سعداء بآرائكم تجاه التخصصات وحل المشكلات، وأن التلقي للمحاضرة والتفاعل معها هي أهم خطوة في التعليم الجامعي، ومن ثم الحصول على المعلومة والمساهمة لحل المشكلات، وأنه سيتم مناقشة تدشين عدد من البرامج الدراسية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وان يكون هناك تدريبات لتأهيل الطلاب على كيفية التأقلم مع الدراسة في الجامعات المصرية وذلك مع بداية الالتحاق بالكليات».