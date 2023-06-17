«التعليم العالي»: لا تغيير في عدد رغبات الطلاب بتنسيق الجامعات 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد والتنسيق، أن عدد رغبات تنسيق القبول بالكليات 2023، مازالت 75 رغبة لكل طالب على موقع التنسيق سواء الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا الي ان الأعلى للجامعات هو المنوط بتعديل أو تغيير اي قواعد تتعلق بالتنسيق.

تنسيق الجامعات

واضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023، ومن المقرر أن يبدأ المكتب الرئيسي وفروعه بالمحافظات والجامعات، في استقبال الطلاب للإجابة عن كافة استفساراتهم خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك 2023.

رغبات طلاب الثانوية

وأشار رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الرئيسي هو النافذة الوحيدة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للالتحاق بالكليات، وأن الوزارة أعدت أكثر من سيرفر للموقع، وخلال الأيام المقبل سيتم تحديثه وإضافة الكليات والبرامج والتخصصات الجديدة في الجامعات لإتاحتها امام الطلاب خلال مراحل التنسيق وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.