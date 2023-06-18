خريطة التوسعات في جامعة قناة السويس.. مبان جديدة وتطوير معهد الاتصالات

تشهد جامعة قناة السويس خلال الفترة الراهنة تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة عدد من الكليات، بالتزامن مع انطلاق مشروع الجامعة الرقمية، وبما يتناسب مع احتياجات الطلاب. وتفقد وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، أمس السبت، عددا من هذه المشروعات.

افتتاح مبنى الحاسبات مع بدء الدراسة

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، ومبنى كلية الألسن الجديد بعد انتهاء العمل به، وعدد من أعمال التطوير التي تتم داخل الحرم الجامعي.

وأضاف «مندور»، أن مبنى كلية الحاسبات والمعلومات يمتد على مساحة إجمالية 1600 متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، ويضم مركزا للمعلومات، و9 قاعات دراسية، و5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية، و6 غرف كنترول.

وقال رئيس جامعة القناة، إن مبنى كلية الألسن الجديد يقع على مساحة إجمالية 1900 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، ويحتوي كل طابق على غرف تشغيل خاصة بالشبكات والكهرباء، كما يشمل المبنى 10 معامل و8 قاعات دراسية، و4 غرف كنترول، إضافة إلى مكاتب إدارية ومكتبة ومركز معلومات.

تطوير معهد الاتصالات بجامعة قناة السويس

وذكر «مندور»، أن أعمال التطوير شملت مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم دورا أرضيا وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000 متر مربع للدور الواحد، وبمسطح إجمالي 8000 متر مربع.

وأوضح، أم المبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض، و4 قاعات محاضرات، و8 معامل حاسبات، ومسرح وقاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

وبحسب «مندور»، تسير عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة بخطى سريعة للانتهاء من كل المباني، لتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي.