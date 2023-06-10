معلومات عن الدكتور محمد جريش بعد تعيينه مديرا لمستشفى جامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتعيين الدكتور محمد جريش مديرا لمستشفي جامعة قناة السويس، اعتبارا من أمس الجمعة، بعد عمله نائباً لمدير المستشفى، خلال الفترة الماضية.

من هو الدكتور محمد جريش؟

وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن الدكتور محمد جريش، ابن قرية الجرايشة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

1- حصل الدكتور محمد جريش على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2006، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

2- منحت جامعة قناة السويس الدكتور جريش درجة الماجستير في أمراض الباطنة عام 2011.

3- ترقى الدكتور جريش لدرجة مدرس مساعد الباطنة بكلية الطب بجامعة قناة السويس وأخصائي الباطنة والغدد الصماء والسكر بالمستشفيات الجامعية عام 2012.

4- حصل الدكتور محمد جريش، على درجة الدكتوراه في أمراض الباطنة عام 2017، ثم الترقية لدرجة مدرس الباطنة بكلية الطب، واستشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر بالمستشفيات الجامعية عام 2018.

وظائف إدارية تولاها الدكتور محمد جريش

عمل الدكتور محمد جريش نائبا لمدير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي، ثم جرى تعيينه نائبا لمدير الشؤون العلاجية بالمستشفى الجامعي التخصصي، ثم مديراً للشؤون العلاجية بالمستشفى الجامعي التخصصي.

تولي منصب مدير الأقسام الداخلية بجوار العمل مدير الشؤون العلاجية بالمستشفى الجامعي التخصصي، ثم نائب مدير العيادات بالمستشفى الجامعي، إلى أن تولي مدير العيادات بالمستشفى الجامعي.

وتولى «جريش» منصب مدير المكتب الفني للمستشفيات الجامعية ومنسق المبادرات الرئاسية في مستشفيات جامعة قناة السويس، ثم نائب مدير المستشفى الجامعي، وأخيرا مديراً للمستشفى الجامعي.