رئيس نادي القضاة: رقمنة منظومة التقاضي سيحقق العدالة الناجزة

أطلقت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الثالث بعنوان «الجوانب القانونية للتحول الرقمي.. الفرص والتحديات»، ويستمر على مدار يومين بداية من اليوم السبت وحتى الأحد 18 يونيو الجاري، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

التحول الرقمي بالملف القضائي

وقال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، إن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة، ولن يحقق مبتغاه إلا من خلال ركيزتين، الأولى إعادة النظر في البنية التحتية للتكنولوجيا، والأمر الثاني هو الوقوف على أرضية صلبة من القوانين والتشريعات، ليؤدي إلى فاعلية التحول الرقمي.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال كلمته بالمؤتمر: «رقمنة منظومة التقاضي وسيلة لتحقيق العدالة الناجزة، ويجب على الدولة أن تضع الموضوع على رأس أولوياتها».

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون في الجامعة البريطانية بمصر، أن موضوع المؤتمر يتناول تحولنا من عالم يعتمد على الآلات إلى عالم رقمي، وتفعيل استراتيجية التحول الرقمي بات ضرورة ملحة ومحددا رئيسا لأي دولة أو مؤسسة ومن هنا تبرز الحاجة إلى التحول الرقمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الرقمية طالت مختلف أوجه الحياة المعاصرة وهو الأمر الذي بات تحديا للحياة القانونية.

وأضاف: «نشهد إنجازات يومية، وتقنيات الواقع الافتراضي المعزز باتت تتطور باستمرار، وتزامنا مع هذا التحول الهائل نرى أشكالا من انتهاك حياتنا بسبب عدم التنظيم قانونيا لهذا التحول».

وأشار إلى أن مسؤوليتنا تتمثل في تنظيم القواعد الهادفة للحماية الصارمة لحقوق الإنسان خاصة وأن جمع البيانات يجري على نطاق واسع ثم يأتي استخدامها يتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان، متابعا: «نحن بحاجة لأن ندرك أيضا مخاطر التحول الرقمي وجانبه المظلم من خلال جمع البيانات على نطاق واسع والذي يؤدي إلى حدوث بعض الجرائم في شتى أنحاء العالم ولاسيما بالنسبة للنساء والأقليات».

واوضح الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة أن التحول الرقمي يتطور تطورا سريعا، ونتيجة لهذا التطور السريع، يتضح أن التوجه إلى التحول الرقمي يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الحاكمة وبينها التحديات التي تواجه الجامعة وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الحاكمة في الجامعات فيما يخص الأبحاث والتقييم، وذلك التطور لا يقتصر على المناهج بل يمتد إلى المهارات والتدريب واكتساب المهارات، وهي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجامعات.

وأشار إلى أن المهارات تأتي في المقام الأول من قبل الشهادات عند الالتحاق بسوق العمل في الوقت الحالي، لافتا إلى أبرز برامج تقدمه كلية القانون وباقي كليات الجامعة البريطانية في هذا الصدد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتشمل موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، فيضم المحــور الأول الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، ويشمل المحــور الثاني التنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا، ويتطرق المحـــور الثالث للحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي، ويشمل المحـــور الرابع على الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.