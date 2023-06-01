نادي القضاة يهنئ المستشار عبدالمجيد محمود بالفوز بجائزة الدولة التقديرية

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

وأعرب نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، عن شكره وتقديره العميق للمجلس الأعلى للثقافة على هذا الاختيار، مؤكدًا أنه صادف أهله، ويعتبره تكريمًا للقضاء المصري العريق ممثلًا في شخص المستشار عبدالمجيد محمود.

كان المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني وزيرة الثقافة، أعلن فوز المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، والذي يعد واحدًا من كبار شيوخ القضاء المصري، بجائزة الدولة التقديرية للعام الحالي في مجال العلوم الاجتماعية.

وشغل المستشار عبدالمجيد محمود منصب نائب عموم مصر خلال الفترة من عام 2006 وحتى نوفمبر 2012، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحُسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار.

فوز المستشار عبدالمجيد محمود بجائزة الدولة التقديرية

ونال المستشار عبدالمجيد محمود درجة الدكتوراه في موضوع «المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري» من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدرجة «جيد جدا مع مرتبة الشرف».

وأمضى المستشار عبدالمجيد محمود معظم تاريخه القضائي في العمل بـ النيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، حيث عمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام في عدد من النيابات، وفي مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا.