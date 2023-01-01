البابا تواضروس يستقبل وفد نادي القضاة بالإسكندرية

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من نادي القضاة بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس النادي، وذلك في أولى لقاءات البابا مع العام الجديد.

ورحب البابا بالضيوف، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا، تحاور معهم في عدة موضوعات، من جانبه شكر رئيس النادي قداسته على الدعوة والزيارة المفرحة، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية والتقطوا بعض الصور.

حضر اللقاء، نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا تواضروس يبحث الخدمة مع أساقفة عموم الإسكندرية

جاء ذلك بعدما عقد البابا تواضروس الثاني لقاءً صباح اليوم، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية (قطاع وسط).

عرض الآباء على قداسته تقريرًا عن الخدمة بقطاعات الخدمة الأربعة بالإسكندرية عن العام المنقضي 2022 ، كما ناقشوا مع قداسته رؤية وخطة الخدمة والعمل الرعوي خلال العام الجديد، وذلك تزامنا مع تواجده في الإسكندرية.