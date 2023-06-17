«جوتة الإسكندرية» يوقع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع «الوعي البيئي بين الطلاب»

وقعت مدير معهد جوته بالإسكندرية، زابينه ارينفاين، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «إيكو هيروز» لنشر الوعي البيئي بين الطلاب، وذلك بعدما نفذت مرحلته الأولى بدعم من السفارة الألمانية بالتعاون مع مؤسسة بانلاستيك، وبدعم من قسم المسئولية المجتمعية التابع لإحدى الشركات بالإسكندرية، ويستهدف طلاب المدارس المختلفة.

وبحسب بيان صادر عن معهد جوتة، فإن الطلاب يشاركون من خلال المشروع في ورشة عمل مكثفة تتناول المبادرات البيئية وكيفية التسويق لها ووضع الخطط والميزانيات والترويج للأفكار الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

المرحلة الثانية من المشروع

كما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي تنفذ أنشطتها في مطلع شهر سبتمبر المقبل، ورش عمل للطلاب حول الموضوعات المرتبطة بالقضايا البيئية وجولات في المدارس حول المشروعات البيئية الصغيرة.

المرحلة الأولى في محافظات مصر

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع أستهدفت زيادة الوعي لدى طلاب مدارس من مختلف محافظات مصر عن القضايا البيئية، والعمل لأكثر من شهرين على إيجاد حلول لها وتطبيقها.

وقام نحو 90 طالبا وطالبة من خلال «أيكو هيرو» من الإسكندرية والقاهرة ودمنهور وسوهاج، مقسمون على 11 مجموعة، بالتعرف على المشكلات البيئية في ورش العمل التحضيرية وبإعداد خطط مشروعاتهم.

كما نفذت رحلات استكشافية، وزيارة مصنع البلاستيك في القاهرة، وأنظمة الطاقة الشمسية بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، وجزيرة قرمان في سوهاج في غضون 4 أسابيع.

وفي ختام المشروع عرضت مجموعات الطلاب في أفلام توثيقية قصيرة نتائج عملهم والإجراءات التي قاموا بها للحفاظ على البيئة.