وزير التعليم العالي: برامج الجامعات الأهلية تلبي متطلبات الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ وجود جامعة أهلية منبثقة من حكومية هي استكمال لمنظومة التعليم وتقديم خدمة متقدمة بمختلف النواحي، مشيرًا إلى أنَّ هناك أكثر من قطاع يتمّ العمل به من أجل تقديم خدمة متميزة.

خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، بحَضور محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس جامعة قناة السويس وطلاب الجامعة ولفيف من الصحفيين المختصين بمجال التعليم الجامعي.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أسلوب التدريس في الجامعات الأهلية يختلف عن الجامعات الأخرى، وكذلك البرامج الدراسية بجانب الأنشطة الأخرى التي يتم تدشينها للطلاب في الجامعة، مؤكّدًا أنَّ البرامج الدراسية تهدف إلى إعداد كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.