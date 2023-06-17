«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان «الأحياء» لطلاب الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت؛ من داخل مجمع لجان إدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام العمل بلجان الإدارة.

متابعة سير العمل في لجنة فتيات بلطيم الثانوي

وحرص رئيس المنطقة علي متابعة سير العمل بلجنة فتيات بلطيم الثانوي، والتي تضم معها لجان معهد فتيات برج البرلس الثانوي «الشهيد محمد رمضان»، وتُعقد هذه اللجان بمعهد فتيات بلطيم الثانوي، وتحتوي على 182 طالبة، موزعين على 13 لجنة، منها 5 لجان لطالبات القسم العلمي، و8 لجان لطالبات الأدبي.

كما توجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمتابعة سير العمل بمجع لجان البنين بإدارة بلطيم التعليمية، حيث تفقد سير العمل بلجنة بلطيم الثانوي بنين، والتي تضم معها لجان معهد برج البرلس الثانوي بنين، وتُعقد جميعها بمعهد بلطيم الثانوي بنين، وتحتوي علي 254 طالب، موزعين على 17 لجنة، منهم 12 لجنة لطلاب القسم الأدبي، و5 لجان لطلاب القسم العلمي.

انتظام الامتحانات في لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

وتأتي جولات رئيس المنطقة المتواصلة من بداية الامتحانات، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجده من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

ومن جانبه، نوه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطلاب حول محتوي الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، مطالباً بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أفاد رئيس المنطقة أنه لا توجد أي شكاوى لدى الطلاب من أداء مادة الأحياء اليوم، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.