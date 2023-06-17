ضبط 1200 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية 

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء الحملات اليومية التي تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة، لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

حملات تموينية في محافظة المنوفية

وأشار المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، فقد تم اليوم السبت تنظيم حملة مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 191 محضرا تموينيا متنوعا بين 76 محضر مخالفات مخابز، و115 محضر أسواق، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر جنح رقم 10621 لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن محطة وقود بناحية الخضرة لتدوين كميات وهمية في سجل «21 بترول»، والتلاعب في كمية قدرها 1200 لتر بنزين 80 لإعادة بيعه بهدف التربح، كما تم تحرير محضر آخر بناحية منوف ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية والسجائر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته 500 علبة سجائر دون مستندات دالة على مصدرها.

توافر السلع مكافحة الاحتكار

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.