«رايحة فين يا حاجة».. فرحة حجاج المنوفية أثناء السفر لأداء المناسك

وسط أجواء احتفالية وسعادة كبيرة، انطلقت أفواج حج القرعة، من محافظة المنوفية لأداء مناسك الحج، وسط تفاعل كبير من المواطنين، كما تجمع العشرات من أسر الحجاج وبينهم الأطفال والسيدات والشباب، لتوديعهم بالزغاريد قبل استقلالهم الأتوبيسات.

سعادة الحجاج بالسفر لأداء الفريضة

أكد عادل عامر أحد حجاح القرعة، أنه سعيد سعادة لا توصف بسفره لاداء الحج هذا العام، موضحا أنه لم يحج من قبل، وكان يتمنى هذه الفرصة، التي حققها الله له بالسفر هذا العام، قائلا: «سعادتي لا توصف بأداء مناسك الحج وزيارة النبي صلي الله عليه وسلم، وأداء الفريضة الخامسة من أركان الإسلام».

تجدد أمل السفر

أضاف «عامر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فاز في حج القرعة التي جرى إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا، وإلغاء موسم الحج في هذا العام، مشيرا إلى أن الله عوضه بالسفر هذا العام لأداء الفريضة، وزيارة النبي «الحمد لله على كل نعمة، الحج دا أنا منتظره من سنين كتير، وكرم ربنا كبير».

رايحة فين ياحاجة

بأغنية «رايحه فين يا حاجة»، جلست الحاجة إيمان مصيلحي، داخل الأتوبيس ترددها، وسط سعادة كبيرة، مؤكدة أنها كانت تحلم بأداء الحج، وحقق الله أمنيتها بالسفر، مشيرة إلى أنها رأت رؤيا بالسفر لأداء الحج قبل يوم واحد من القرعة: قائلة «شميت ريحة الكعبة قبل ما تطلع النتيجة».