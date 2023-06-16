أيام قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، ويستعد المواطنين للخروجات والفسح والاستمتاع بأوقات الإجازة وتشغل أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية، قطاع كبير، لقضاء إجازة العيد في الأماكن المميزة على مستوى جميع المراكز والمدن في المحافظة، ولعل أبرزها مدينة شبين الكوم التي تحتوي على العديد من الأماكن الجميلة والمميزة للتنزه والترفيه.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

تستعرض «الوطن»، أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية، التي تتنوع بين السينما الحدائق العامة، ومراكز الشباب، والملاهي، والشوارع الشهيرة التي تحتوي على الكافيهات وأماكن الترفيه المختلفة مثل شوارع باريس، والاستاد.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

ومن بين أهم أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية، برج المنوفية بقويسنا، وممشى مدينة الشهداء، وحديقة جيهان السادات في مدينة تلا، وسينما شبين الكوم في قصر الثقافة، وكورنيش وحديقة الباجور، وحديقة 30 يونيو في منوف، وكورنيش شبين الكوم، والملاهي في شبين الكوم.

أماكن الترفية في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

ومن بين أماكن الخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنوفية، هي الأندية ومراكز الشباب، مثل نادي جمهورية شبين الكوم، واستاد الجامعة في شبين الكوم، ونادي ميت خاقان الرياضي، ومركز شباب تلا وبه ملاهي وحمام سباحة، ونادي بركة السبع، ونادي قويسنا الرياضي، ونادي أشمون، ونادي منوف.