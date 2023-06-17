«رجال أعمال الإسكندرية» تلتقي ممثلي 22 دولة إفريقية لبحث التعاون الاقتصادي

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وفدا رفيع المستوى من الدول الفرانكفونية ضم ممثلين من 22 دولة أفريقية وأربع دول من الأمريكتين بالإضافة إلى فرنسا، وذلك خلال حفل استقبال نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور، أمس، تنفيذا لخطط الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية والفرانكفونية، بأحد فنادق الإسكندرية.

دعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن تنظيم الفعالية يأتي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وخلق مساحات للعمل والتعاون في عدة مجالات بين مصر وهذه الدول.

وأكد هنو، في بيان صادر عن الجمعية، سعي جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين مصر والدول الفرانكوفونية وإقامة شراكات جديدة معها.

حضر اللقاء العديد من الشركات المصرية العضوة بالجمعية لفتح قنوات التواصل مع هذه الدول ودراسة فرص الاستثمار المشترك والتبادل التجاري والخدمي.

وفود الدول المشاركة

وشمل الوفد ممثلي دول المغرب، النيجر، كاميرون، جزر القمر، مدغشقر، تونس، كوستاريكا، السنغال، هايتي، الأرجنتين، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، توجو، كندا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، التشاد، فرنسا، بوروندي، غينيا، الجابون، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، بنين، جامبيا، موريشيوس، غينيا الاستوائية.