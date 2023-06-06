«المالية» تدعو رجال الأعمال الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، لافتًا إلى متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الجهود لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وزارة المالية

وقال الوزير، خلال لقائه جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، إننا ندعو المستثمرين الأجانب خاصة من الأمريكان للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر، بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ومشروعات التحول الرقمى، في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية، والإجراءات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكان آخرها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، فضلًا على «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى العمل المكثف من أجل الوصول إلى هدف «100 مليار دولار صادرات» خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من 80% بحلول عام 2026 - 2027 رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا حققنا خلال السنة المالية المنتهية في يونيه 2022 فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5 % من الناتج المحلى في موازنة العام المالي المقبل.

مشروعات تطوير الجمارك

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.