رئيس «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: الحوار الوطني يسعى للاتفاق لا الاختلاف

أكّد الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنَّ المحور الاقتصادي يضم عددا كبيرا من المحاور الرئيسة والفرعية والمحاور تحت الفرعية، مثل السلوك الاستهلاكي وجشع التجار وآليات السوق.

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الجميع شركاء

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ كل الناس يجب أن تفهم أن الجميع شركاء، وبالتالي فإن الحوار الوطني يسعى إلى الاتفاق وليس الاختلاف، إذ يتمّ التوصل إلى حلول سريعة ودقيقة للمشكلات الاقتصادية.

الشرقاوي: الدولة المصرية تقدم الدعم لرجال الأعمال

وتابع أنّ الدولة المصرية تقدم الدعم لرجال الأعمال، ولكن هناك مشكلات مع مجتمع المال والأعمال ومعاناة القطاع الخاص، موضحًا أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط، ولكنه يشمل سرعة إنهاء المشكلات وإجراءات الحصول على التراخيص وإصدار الرخصة الذهبية وزيادة أعدادها، مشددًا على أنَّ أوجه الدعم في حاجة إلى المزيد من إلقاء الضوء والعمل عليها بشكل أسرع وأفضل.